A Castellammare prendono il via gli “otto pomeriggi culturali”

Otto pomeriggi culturali per parlare di argomenti che spaziano dalla storia alle leggende, passando per la poesia, la magia e perfino il corallo: patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo, l’iniziativa è dell’associazione Kenos, presieduta da Rosaria Vitale, in collaborazione con l’associazione “Insieme si può”.

I POMERIGGI CULTURALI

Otto appuntamenti nella sala del cinquecentenario di corso Mattarella a Castellammare del Golfo, tutti alle ore 17,30.

Gli incontri iniziano nel mese in corso e termineranno a febbraio 2024.

Il primo pomeriggio culturale è previsto

-sabato 11 novembre con “Scopello tra storia e misteri” a cura di Francesco Bianco.

– Il 25 novembre “L’autrice che non è esistita, o forse sì- L’Odissea a Trapani” a cura di Renato Lo Schiavo.

– Il 16 dicembre “Poesie e racconti della tradizione siciliana” con Enzo Di Pasquale e Maria Soccorsa Parisi.

-Il 29 dicembre l’ultimo appuntamento del 2023 con “I Florio – Ascesa e declino di una grande

famiglia borghese” a cura di Francesco Melia.

-Il 13 gennaio 2024 “La fortuna del Corallo trapanese in epoca moderna” con Roberta Cruciata e Sergio Intorre.

– Il 27 gennaio si parlerà della “Magia popolare siciliana” a cura di Alessandra Tamburello.

– Il 10 febbraio “Gli Elimi e l’Emporium Segestanorum” con Fabio Palmeri.

– Il 24 febbraio l’ultimo appuntamento con “Calathamet” e la relazione di Giuseppe Vito Internicola