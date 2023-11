Al quinto circolo di Marsala l’iniziativa “aprire la biblioteca al quartiere e a tutta la città”

Il Quinto Circolo Didattico “On. Francesco De Vita, diretto dalla dirigente Vita D’Amico, da anni è impegnato con e per il territorio, diventando punto di riferimento per la sua comunità.

Tra le più significative attività svolte negli anni, vi è la realizzazione della biblioteca che si articola in tutti i Plessi dell’Istituto e che può contare su una dotazione di libri per bambini e adulti.

Un progetto, dunque, che parte da lontano e che oggi si fa ancora più ambizioso: aprire la biblioteca al quartiere e a tutta la città.

Per realizzare questo nuovo traguardo, la biblioteca ha bisogno di svilupparsi e per farlo, il V Circolo lancia l’iniziativa “Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici!”

Chiunque abbia a cuore la crescita culturale degli studenti e dell’intera comunità, può recarsi in libreria e acquistare un libro tra quelli già selezionati dagli insegnanti della Scuola.

Il V Circolo considera la lettura parte fondante del processo educativo e ha eletto la biblioteca diffusa come suo cuore pulsante: presso ogni Plesso la biblioteca ha spazi dedicati e funzionali, luoghi ricchi di stimoli, dove la ricerca della conoscenza si fonde con il piacere, l’immaginazione, la fantasia.