“I Cioccolatini della Ricerca” è un’iniziativa promossa dall’ AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – che si terrà anche a Marsala domenica 12 novembre in Piazza della Repubblica (Loggia). La Fondazione Airc sostiene i ricercatori con i cioccolatini che si possono acquistare nello stand dei volontari. Per tutto il mese di novembre, inoltre, “I Giorni della Ricerca” di Fondazione AIRC informano e sensibilizzano il pubblico sul cancro.