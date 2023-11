Carta del docente anche a precari, accolti ricorsi a Trapani e Marsala

I tribunali di Trapani e di Marsala hanno accolto nel mese appena trascorso numerosi ricorsi presentati dalla Uil Scuola Rua Trapani, attraverso l’ufficio legale della Uil di Trapani, per il riconoscimento anche ai docenti precari della “carta del docente” da spendere in attività di formazione e in materiale di supporto alla didattica.

Nei mesi scorsi erano già stati accolti altri ricorsi, le cui somme saranno accreditate sul “borsellino elettronico” degli aventi diritto.

“Considerato il successo ottenuto – spiega il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – abbiamo deciso di continuare e rilanciare la nostra iniziativa, totalmente gratuita per i nostri iscritti, aggiornandola all’anno scolastico 2022/2023. Si tratta di sentenze importanti per le quali il sindacato non può che esprimere soddisfazione, soprattutto per il fatto che ci permettono di essere vicini, tutelandone i diritti, a lavoratori e lavoratrici”.

Chi volesse aderire al ricorso può farlo compilando il seguente form: https://forms.gle/oFXirMCPYgMCFoZ3A.