Quaderno Sospeso, iniziativa solidale del Rotary Marsala per chi ha bisogno

L’attività di raccolta di materiale didattico per le famiglie in difficoltà economiche e sociali è arrivata alla terza edizione. Anche quest’anno il Rotary Club Marsala, – assieme al Rotaract, all’Interact e all’Associazione ex Allievi di Don Bosco – nell’ambito del progetto SPES, ha dato una mano a chi ha bisogno di un aiuto concreto per garantire il diritto allo studio ai propri figli.





La raccolta, che si è svolta nei mesi di settembre e di ottobre, ha coinvolto cinque cartolerie di Marsala e Petrosino e tutte hanno invitato i loro clienti a donare quaderni, diari, penne, matite, astucci, zaini e tutto ciò che può servire per affrontare l’anno scolastico con serenità e dignità. Oggi una delegazione dei sodalizi coinvolti ha consegnato tutto il materiale a Don Luigi Calapaj, direttore della comunità religiosa dei Salesiani, garantendo che quanto raccolto sarà distribuito tramite lo sportello Caritas della Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice. In rappresentanza del Rotary, la Presidente Francoise Bouix ed il Segretario Aldo Galileo hanno rinnovato il ringraziamento ad alcune cartolibrerie di Marsala e Petrosino.