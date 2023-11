Iniziati a Erice i lavori di dismissione dell’ex impianto di carburanti

Dopo un lungo iter burocratico, hanno preso il via i lavori di dismissione del vecchio impianto di distribuzione di carburante sito in viale delle Pinete, ad Erice.

«La dismissione dell’impianto – commentano la sindaca Daniela Toscano e il vice sindaco Gianni Mauro – arriva dopo un percorso abbastanza lungo e tortuoso durante il quale il Comune ha provveduto, fin da sùbito, a scanso di equivoci, a mettersi in contatto con la ditta, manifestando le proprie legittime rimostranze, e a mettere in campo tutte le iniziative necessarie anche alla bonifica dell’area. Le lunghe tempistiche, ribadiamo, non sono dovute al Comune di Erice, ma agli adempimenti necessari con il competente Assessorato della Regione Siciliana. Come già comunicato anche durante una precedente seduta del Consiglio comunale, lo smantellamento dell’impianto, che tra l’altro non era più funzionante da tempo, consentirà di restituire questo luogo alla comunità e contribuirà a migliorare l’immagine del centro storico e del bosco antico che lo cinge».