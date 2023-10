Phishing: truffe on line

Una delle minacce informatiche più conosciute, ma nello stesso tempo una di quelle in cui continuiamo a cascare troppo spesso. Un tipo di truffa in cui il malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, poi utilizzati per compiere una serie di azioni illegali, senza che l’interessato ne venga a conoscenza.

Il metodo di attacco preferito è la mail, in cui il mittente sembra attendibile, come la Banca o la Posta, utilizzando in modo improprio il logo ufficiale, avvisandoci che c’è un problema al nostro account o al nostro conto e invitandoci a cliccare su un link per risolverlo.

In questo modo non solo abbiamo “regalato” al criminale i nostri dati, ma gli abbiamo dato la possibilità di accedere al nostro dispositivo (Computer, Smartphone) e di infettarlo con un virus.

Come proteggersi allora? La regola numero uno è quella di fare molta attenzione al link, ma non tutti siamo cosi pratici nell’indagare, e allora basta solo stare molto attenti al contenuto della mail perché molto spesso, quasi sempre, ci sono errori ortografici.

Ricordiamoci comunque che gli Istituti di Credito (Banca, Posta) non richiedono mai via mail i dati personali né tanto meno i codici personali di conto corrente e delle carte di credito.

E allora facciamo attenzione e non lasciamoci ingannare.