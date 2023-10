Forti venti di burrasca, in Provincia di Trapani si corre ai ripari

La Protezione Civile Regionale ha diramato un Avviso di condizioni meteo avverse, in cui si afferma: “Dalle prime ore di lunedì 30 ottobre 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, specie settori settentrionali ed occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte”.

In Provincia di Trapani si corre ai ripari.

L’assessore Emanuele Barbara ha disposto la chiusura al pubblico delle ville comunali “Margherita” e “Pepoli” per l’intera giornata di oggi.

Da informazioni successivamente assunte, l’Amministrazione comunale di Marsala ha anche appreso che le raffiche di vento potrebbero raggiungere anche i 90 chilometri all’ora. Da qui la disposizione di tenere chiusa la “Villa Cavallotti”, in via precauzionale e per l’intera giornata di oggi. Si invita alla prudenza anche in altre zone dove sono presenti alberi e pali.