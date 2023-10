Fascina, eletta a Marsala, grande assente: “Resto parlamentare”

Marta Fascina, deputata di Fi ed ultima compagna di Silvio Berlusconi, in un’intervista per il libro di Bruno Vespa ha dichiarato “sono un deputato alla seconda legislatura. Come ho sempre detto, seguo e faccio politica fin da adolescente. Continuerò a svolgere il mandato parlamentare che mi hanno conferito i cittadini; la mia assenza è stata motivata da una sofferenza indescrivibile”.



Quanto ad un ruolo in Fi, Fascina risponde: “Non ho mai chiesto né aspirato ad incarichi di partito. Dunque no, al momento, non immagino particolari ruoli per me”.

In tanti in questi giorni si chiedono se continuerà a vivere a Villa San Martino, la residenza storica di Berlusconi: “Ammetto che sorrido, anche se è una cosa che mi risulta difficile in questo momento, quando leggo fantasiosi articoli di stampa. La categorica smentita della famiglia Berlusconi vale più di qualsiasi infondato pettegolezzo”.

Vespa poi le chiede come abbia vissuto la scomparsa del Cavaliere: “È una domanda che non può essere posta al passato. La sua improvvisa scomparsa terrena l’ho vissuta, la vivo e la vivrò con un senso di angosciante vuoto che resterà incolmabile per tutto il resto della mia vita”. Il mio amato Silvio donava amore a profusione. In un simile contesto di armonia ed unione che lui, nella sua unicità, è stato capace di creare sarebbe stato difficile non stringere eccellenti rapporti con i suoi amati figli a cui resto legata da sentimenti di stima ed affetto sinceri e profondi”.

Intanto nei giorni scorsi Report, la popolare trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci, ha realizzato un servizio proprio su Berlusconi.

Secondo quanto andato in onda, sarebbe stato Gianfranco Miccichè, ex leader di FI e uomo di Berlusconi in Sicilia, a “piazzare” la Fascina nel collegio di Marsala. All’invito di Report Miccichè risponde che, come sempre, ha fatto quello che gli ha chiesto Berlusconi.