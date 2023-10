Vaccini in Sicilia, parte la campagna antinfluenzale

Al via in Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Come ogni anno, l’assessorato regionale alla Salute raccomanda la somministrazione del vaccino agli over 60 e alle categorie più vulnerabili, in modo da ridurre le conseguenze del virus influenzale. Si ricorda, a riguardo, che numerosi studi confermano un effetto di cross protezione, almeno parziale, della vaccinazione antinfluenzale sulle forme gravi di patologia da Covid-19 e delle polmoniti batteriche, specialmente da pneumococco, e sui decessi e ospedalizzazioni per tali patologie. L’assessorato, inoltre, sostiene una strategia operativa che prevede specifici incentivi in modo da arrivare a un obiettivo minimo pari al 75% e che consenta di incrementare le coperture vaccinali tra gli operatori sanitari, i soggetti a rischio e le donne in gravidanza.

“Si segnale infine – si legge nell’allegato alla circolare diffusa dall’assessorato – l’importanza di effettuare la vaccinazione anti-Covid 19 con i nuovi vaccini aggiornati, anche in co-somministrazione con il vaccino antinfluenzale, ove raccomandato da apposita circolare del Ministero della Salute, per le categorie previste”. I vaccini antinfluenzali disponibili potranno essere somministrati, a seconda delle tipologie, presso i centri di vaccinazione uniformemente distribuiti sul territorio regionale, presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale, ma anche presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, e le altre strutture di ricovero e cura.

A tal proposito, l’Asp di Trapani, in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023-2024, ha previsto l’apertura straordinaria di ambulatori vaccinali di prossimità su tutto il territorio provinciale in cui sarà offerta, previa accurata counseling, la vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica, anti-Covid 19 e sarà anche garantita la vaccinazione ordinaria per adulti e bambini. Si prevede l’apertura di alcuni degli ambulatori in orari e giornate in cui normalmente risultano chiusi (lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio, sabato e domenica mattina).