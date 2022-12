Covid nel trapanese, ulteriore calo dei contagi. Sette decessi in più nell’ultima settimana

Sono 198 in meno gli attuali positivi registrati nell’ultima settimana in provincia di Trapani, al netto dei decessi e delle guarigioni accertate. I contagi nel trapanese sono adesso 1358, così suddivisi nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 104, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 14, Campobello di Mazara 35, Castellammare del Golfo 29, Castelvetrano 50, Custonaci 17, Erice 102, Favignana 10, Gibellina 9, Marsala 299, Mazara del Vallo 170, Misiliscemi 18, Paceco 49, Pantelleria 17, Partanna 36, Petrosino 12, Poggioreale 1, Salaparuta 9, Salemi 33, Santa Ninfa 3, Trapani 264, Valderice 43, Vita 18.

Ulteriore incremento di decessi (7 in più rispetto a venerdì scorso) che adesso raggiungono quota 799. I guariti dall’inizio della pandemia sono, invece, 155.284. Risultano ricoverati un paziente in terapia intensiva, 6 in semi intensiva, 39 in degenza ordinaria e 4 in Rsa/Covid Hotel.