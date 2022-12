Prevenzione dei rischi da dissesto idrogeologico, la Prefettura chiama i sindaci

Presso la Prefettura di Trapani, si è svolta ieri una riunione presieduta dalla Prefetta Filippina Cocuzza, al fine di effettuare un monitoraggio delle aree più a rischio della Provincia e verificare lo stato degli interventi a tutela del territorio in relazione alla particolare fragilità sotto il profilo del dissesto idrogeologico.

Alla riunione hanno partecipato, anche attraverso un collegamento in videoconferenza, i sindaci e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento regionale di Protezione Civile, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Ing. Leonardo Santoro e l’Ing. Capo del Genio Civile, Ignazio Marino.

Nel corso dell’incontro la Prefetta ha richiamato la responsabile attenzione dei sindaci, in qualità di Autorità locali di protezione civile, sulla necessità di assicurare – in vista dell’attuale stagione invernale – il costante ed attento monitoraggio del territorio, la massima efficienza delle rispettive strutture di protezione civile quali i COC, che devono essere immediatamente attivati in caso di emergenza, nonché l’aggiornamento indifferibile dei Piani di Protezione Civile, quale principale strumento di previsione e protezione in caso di emergenze analoghe a quelle che si stanno verificando in questa provincia e nel Paese, da ultimo, sull’isola di Ischia.

Proprio al fine di prevenire le emergenze legate al rischio idraulico, è stata sollecitata la pronta segnalazione delle principali criticità presenti nei rispettivi territori, legate alla presenza di corsi d’acqua non manutenuti o ad altro genere di problematiche.

Al riguardo, l’ingegnere Santoro ha esposto a beneficio dei Sindaci le iniziative già intraprese dall’Autorità di Bacino al fine di finanziare gli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Analogamente, anche il dottor Antonio Parrinello, Dirigente del Dipartimento regionale di protezione Civile, ha comunicato la disponibilità di ulteriori fondi residui per finanziare interventi di manutenzione urgenti su richiesta dei comuni per i quali è stata dichiarato lo stato di crisi e di emergenza a seguito dei recenti eventi alluvionali.

Il dottor Basile, Dirigente del Centro Funzionale Decentrato, ha illustrato alcune recenti iniziative del dipartimento di regionale di protezione civile, concernenti lo studio del territorio regionale e, in particolare, la mappatura delle interferenze idrauliche e dei nodi più critici, che costituisce uno strumento di conoscenza e di analisi indispensabile alla redazione e all’aggiornamento dei piani comunali di protezione civile, nonché per la progettazione delle necessarie opere strutturali, alcune delle quali sono state già finanziate.

I sindaci si sono riservati di trasmettere, siccome richiesto, una puntuale ricognizione delle vulnerabilità del territorio nonché dei progetti in itinere già finanziati o da realizzare con fondi del PNRR.

(foto di repertorio)