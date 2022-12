Open Day al Professionale “Cosentino” di Marsala per conoscere la scuola

L’Istituto Professionale “F. Cosentino” di Marsala, guidato dalla dirigente Maria Luisa Asaro, vuole offrire agli alunni delle terze medie ed ai loro genitori l’opportunità di conoscere l’offerta formativa. Nell’Istituto ci sono quattro indirizzi di studio: Odontotecnico, Ottico, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, per un sicuro sbocco per il futuro.

I percorsi ed i profili in uscita sono orientati al raggiungimento delle competenze richieste dal mercato del lavoro e delle professioni. I futuri studenti verranno accolti dal corpo docente e dagli alunni sabato 3 dicembre, nella sede di via del Fante, n. 35, dalle 10 alle 13.

I visitatori verranno guidati nelle attività pratiche svolte nei laboratori, un vero e proprio fiore all’occhiello dell’istituto. Si potranno quindi sperimentare occasioni di scoperta per le tue attitudini e interessi in un contesto altamente operativo.