Rimozione Amianto, Petrosino aderisce al bando regionale

C’è un bando regionale “Rimozione Amianto” per smaltire il pericoloso materiale. Aderisce anche il Comune di Petrosino. Entro il prossimo 2 dicembre, i cittadini possono presentare richieste di contributo a fondo perduto, nella misura dell’80%, per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle loro abitazioni.

Nello specifico, i destinatari del contributo sono: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà; le persone fisiche con diritti reali di godimento; i condomini (rappresentati dal loro amministratore di condominio) che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 3 dell’art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 i cui termini sono stati estesi con l’art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022.

Il contributo massimo concedibile per cittadino è di 5mila euro, mentre per i condomini è di 2.500 ad abitazione e di 30.000 euro totali a condominio. Per qualsiasi informazione relativa al bando e per la documentazione necessaria alla presentazione della domanda è possibile consultare la pagina del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.