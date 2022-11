Spiragli di calo nel caro-bollette: un +5% anzichè 70

Buone notizie, o almeno si spera, per il caro bollette.

“Aumento intorno al 5% in arrivo per le bollette del gas di ottobre anziché del 70% come previsto un mese fa”. A dichiararlo è il presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli.

Giovedì prossimo arriverà la notizia della comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte dell’Autorità per l’energia (Arera).

Da questo mese l’aggiornamento tariffario diventa mensile anziché trimestrale e quindi si potrà evitare un +200%.

Il nuovo meccanismo entra in vigore proprio mentre c’è il calo” del prezzo del gas.

Proteste e malcontenti, come quello di CNA, Cgil e Uil a Trapani e come quello più massiccio di Mazara del Vallo dei lavoratori e piccoli e medio imprenditori che forse vede uno spiraglio.

“Se avesse ritardato di un trimestre, dal primo gennaio sulle bollette avremmo avuto una catastrofe – prosegue il presidente di Nomisma -. Se avessimo lasciato il meccanismo precedente, in vigore dal 2013, avremmo avuto un balzo del 200% ma sarebbe stato deciso a fine settembre come è avvenuto per l’aumento del 59% dell’elettricità. Per il gas l’Arera ha detto ‘Aspettate c’è un nuovo sistema’“.

Ovviamente è solo una stima ma c’è solo da sperare che la situazione del caro energia migliori.