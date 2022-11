Dopo il mezzo che si è ribaltato verso Campobello, un camion ieri sera è rimasto incastrato nel sottopasso in Via Redipuglia a Castelvetrano, vicino all’incrocio con via Morvillo.

Evidentemente, il conducente, noncurante del segnale di altezza e peso, è passato lo stesso ritenendo di farcela ma così non è stato.

Il mezzo pesante con targa straniera viaggiava in direzione via Rocco Chinnici quando il cassone ha urtato con la struttura che regge la linea ferrata e non potendo più uscire.