Ad Alcamo è andata a fuoco un’abitazione. Distrutto il tetto e il sottotetto di una casa in contrada Palma. Ad accorgersi del fumo e delle fiamme un vicino di casa che ha chiamato subito i Vigili del Fuoco.

Al momento dell’incendio – paure per case accidentali, forse un corto circuito in un elettrodomestico – non c’erano i proprietari; le fiamme sono state spente in alcune ore ma a farne le spese è stato un gattino rimasto intrappolato dentro.