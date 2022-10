Pallamano: la Th Alcamo torna in Campionato contro Messina

Th Alcamo in casa con il Messina nella prima giornata del Campionato di Pallamano, con una formazione, quella alcamese, profondamente cambiata rispetto alla scorsa stagione. Via Cicirello volato a Trieste per motivi di studio, Orlando per motivi di lavoro, Alcamo deve ancora rinunciare a Giacalone e Saullo per motivi personali, mentre sono in via di recupero Fagone, Grizzo e Scirè con il solo Fagone che potrebbe essere pronto con l’inizio del 2023.

I trapanesi che hanno comunque recuperato due importanti pedine come Duca e Rimi, che insieme a Dattolo, Pizzitola e Trovato hanno dimostrato già a Ragusa nella finale di Super Coppa di poter dire la loro nel Campionato cadetto, insieme ai veterani Giorlando, Saitta e Lipari. Chiamato a blindare la porta dell’Alcamo Pallamano il portiere Greco Jannis Chrimatopoulos, nella scorsa stagione il migliore del campionato, che ha iniziato la stagione con il premio di miglior portiere della super coppa a Ragusa.

L’ avversario, il Messina è uno storico antagonista di Alcamo con il match tra le due squadre che rappresenta una sorta di classifico della pallamano Siciliana, sicuramente formazione tutta da decifrare, con alcuni giocatori come Costarella e Abbate di grande esperienza e poi tanti giovani, anche grazie al gemellaggio con il Ragusa che possono essere schierati dal tecnico D’Arrigo.Impegno quindi Severo quello che attende Alcamo sabato 22 ottobre alle ore 18.30, considerando che il Ragusa in A2 riposa e tutti i Under 20 della formazione iblea potrebbero essere a disposizione della formazione peloritana.

Fondamentale per la formazione Alcamese avere il sostegno del pubblico di casa per un match che non dovrebbe mancare di offrire grande spettacolo al nuovo Pala Verga.