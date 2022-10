Tutto pronto per il Campionato A2 della Sigel Volley Marsala

A pochi giorni dall’esordio direttamente alla seconda giornata nel girone “B” del Campionato nazionale di serie A2, la Seap-Sigel Marsala sta ultimando la preparazione.

Il gruppo-squadra sta accrescendo il ritmo-partita e l’abbozzare gli schemi. In questo senso sono accorsi in aiuto i cinque set dell’allenamento congiunto svolto sabato 15 ottobre al Pala Nebiolo di Messina con la Desi Shipping Akademia S. Anna che sarà anche la prima avversaria nel girone di A2 delle azzurre.

Se per le atlete lilybetane si è trattato di un ulteriore passo in avanti per perfezionare l’intesa di squadra e prendere dimestichezza e confidenza con il campo, la settimana ha consentito, compatibilmente, allo staff tecnico, per mezzo dell’allenamento congiunto con una formazione di pari-categoria, al Pala Nebiolo di Messina di potere registrare l’assetto di squadra, far funzionare come da collante i meccanismi tra i reparti, oleare i compiti di prima e seconda linea e applicare le doverose rotazioni.

È una fase del precampionato in cui ci si porta dietro i carichi di lavoro di questo primo mese e in cui si provano soluzioni su assetto ed espressione di squadra in cui tutte le dodici interpreti hanno bisogno del necessario minutaggio. Soprattutto in previsione del vicino varo di questo torneo e per avvicinarsi il più possibile ad una condizione atletica già forma campionato. Intanto le ragazze stanno svolgendo un’altra settimana di allenamenti intensivi.