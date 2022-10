Marsala: spaccia e minaccia il responsabile di una struttura per rifugiati, denunciato 22enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno deferito in stato di libertà uno straniero di 22 anni, senza fissa dimora, domiciliato al momento presso una struttura per rifugiati del marsalese in quanto sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, avrebbe minacciato il responsabile della struttura e posto resistenza ai Carabinieri intervenuti.

I militari operanti, intervenuti presso la struttura, appuravano che l’uomo, raggiunto da un provvedimento prefettizio che revocava l’ospitalità in quel centro, minacciava la responsabile e, contestualmente, opponeva loro resistenza (consistita nel mero rifiuto di salire sull’auto per esser accompagnato in caserma).

Sottoposto a perquisizione veniva sorpreso in possesso di alcuni grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento, motivo per il quale veniva denunciato.