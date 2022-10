Marsala: il semaforo lampeggia arancione, auto e scooter si scontrano

Lampeggiava arancione ad intermittenza il semaforo di contrada Terrenove che regola uno degli incroci della strada SS 115. E’ qui che si è verificato, intorno alle 14, un incidente tra moto e auto. Non è la prima volta che i semafori della zona siano guasti.

A scontrarsi sono stati una Ford Escort che proveniva da Marsala in direzione Mazara e uno scooter Torpedo 50 che dalla strada del mare sopraggiungeva verso contrada Cuore di Gesù.

Il giovane alla guida della moto aveva lo Stop; la signora alla guida, avendo il semaforo lampeggiante arancione, doveva prestare particolare attenzione all’arrivo, all’incrocio, di altri mezzi. Entrambi però, sono stati verbalizzati.

Il ragazzo è rimasto ferito e per questo i Vigili urbani sul posto, assieme agli agenti del Commissariato per la viabilità per le verifiche del sinistro, hanno chiamato l’ambulanza del 118. Il mezzo sanitario ha trasportato d’urgenza il giovane al vicino ospedale; i medici hanno riscontrato delle fratture e per questo verrà sottoposto ad intervento.