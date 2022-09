Trapani allagata, il sindaco Tranchida chiude le scuole VIDEO

Il maltempo si è abbattuto violentemente sul trapanese nelle prime ore della giornata. In particolare, la città di Trapani si è risvegliata completamente allagata a causa delle forti precipitazioni. Il sindaco Giacomo Tranchida, a scopo cautelare, ha disposto un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che degli uffici pubblici, dei cimitero e delle ville.

“Tutte le pompe di sollevamento sono accese ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo”, si legge nella comunicazione ufficiale del Comune di Trapani. Il sindaco Tranchida, al contempo, invita la cittadinanza a non uscire di casa.