Il report affluenza al 23 per le Nazionali, denota un calo al Centro Sud, rispetto altre regioni del Centro Nord. Alle ore 23 ha votato il 64,29% per il Senato e il 64,39% degli aventi diritto per la Camera (oltre 5.700 comuni su 7.904).

In Sicilia alla Camera ha votato circa il 57,86% e in Provincia di Trapani circa il 54,06%.

Nell’isola ha votato per le Regionali, alle ore 23, il 46,63%, ovvero 1.309.189 votanti su 4.627.146 elettori, un lievissimo aumento rispetto alle elezioni del 2017 in cui si votò però in una giornata e mezza.

In Provincia di Trapani ha votato per il rinnovo dell’Ars, il 47,21% ovvero 125.691 votanti su 378.908 elettori.