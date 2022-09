Marsala riflette sulla Dislessia, incontro il 7 ottobre al Carmine

Amministrazione Grillo di Marsala e Ufficio del Garante della Disabilità, nell’ambito della “Giornata Internazionale della Dislessia”, organizzano una tavola rotonda con l’obiettivo di fare squadra nella creazione di strumenti volti al riconoscimento e trattamento del disturbo.

L’Assessorato alla Famiglia, diretto da Valentina Piraino, coordinerà i lavori in cui interverranno – tra gli altri – Gaspare Quartararo (dirigente del settore Servizi sociali), Ilenia Bonanno (Garante della Disabilità) e Francesca Fiocca (coordinatrice dell’Ufficio Reddito di Cittadinanza).

L’incontro operativo, in programma il prossimo 7 ottobre al Convento del Carmine, vedrà la presenza dei diversi attori coinvolti nella presa in carico di minori dislessici, vale a dire rappresentanti di Istituzioni, Scuole e Volontariato sociale. In più, l’Amministrazione comunale rivolge l’invito a partecipare alla tavola rotonda anche ai professionisti (psicologi, pedagogisti, logopedisti, medici con specifica specializzazione…) che lavorano nel settore. A tal fine, occorre inviare la propria richiesta all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.marsala.tp.it entro e non oltre il prossimo 30 Settembre.