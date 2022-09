Mazara: inaugurato il parcheggio comunale di piazzale Quinci

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha inaugurato insieme alla nuova Giunta il nuovo parcheggio comunale di piazzale Quinci, che sorge nell’area demaniale concessa in uso dalla Regione al Comune. Dopo alcuni giorni di fruizione gratuita e collaudo del sistema di funzionamento di casse, semaforo e sistema di apertura/chiusura, il parcheggio da ieri è pienamente attivo.

“Con l’apertura e l’attivazione – afferma Quinci – di questo nuovo grande parcheggio da 153 posti auto, di cui 3 riservati ai disabili e 3 a quote rosa, oltre che posti riservati a bus, diamo piena fruibilità e sicurezza ad un luogo, il piazzale Quinci, che per troppo tempo è stato poco sicuro, non illuminato ed in mano ai parcheggiatori abusivi. Abbiamo deciso di applicare tariffe molto convenienti di soli 20 centesimi l’ora nel periodo giugno-settembre e 10 centesimi l’ora nel periodo ottobre-maggio oltre alla possibilità di abbonamenti molto convenienti. Il parcheggio è illuminato e dotato di un sistema di videosorveglianza che integreremo con una presenza sia di personale di Pm che di volontari per garantire ancor più sicurezza. Invitiamo tutti ad averne cura e a non acconsentire a nessuna richiesta di denaro. La cassa è pienamente automatizzata”.

Dopo il taglio del nastro don Antonino Favata ha effettuato la benedizione religiosa.

Questo il tariffario:

Mesi da Ottobre a Maggio :

Autoveicoli e Moto: Tariffa oraria feriale e festiva (0,00-24,00) = €. 0,10/ora o frazione

Autoveicoli e Moto: Abbonamento Mensile feriale e festivo (0,00-24,00) = €. 15,00/mese o frazione

Autobus e/o similari/veicoli pesanti: Tariffa oraria feriale e festiva (0,00-24,00) = €. 3,00/ora o frazione

Mesi da Giugno a Settembre :

Autoveicoli e Moto: Tariffa oraria feriale e festiva (0,00-24,00) = €. 0,20/ora o frazione

Autoveicoli e Moto: Abbonamento Mensile feriale e festivo (0,00-24,00) = €. 15,00/mese o frazione

Autobus e/o similari/veicoli pesanti: Tariffa oraria feriale e festiva (0,00-24,00) = €. 5,00/ora o frazione

Il parcheggio comunale è stato realizzato per conto dell’amministrazione comunale dall’impresa Mar.Sal, Costruzioni srl di Favara, aggiudicataria del bando Mepa con un ribasso di circa il 30% sull’importo a base d’asta di circa 200mila euro.

Facile la modalità: all’ingresso si ritira il biglietto, si parcheggia e prima dell’uscita si paga alla cassa automatica (dà resto) sia con denaro che con bancomat/carta di credito.

Per gli abbonamenti L’accesso, l’uscita e la cassa continua saranno automatizzati con impianti di supporto e impianto semaforico.