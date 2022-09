Nuova Giunta a Mazara. Entrano Torrente, Grillo e Casale

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha effettuato nel pomeriggio l’azzeramento della Giunta Municipale, cui è seguita la nomina della nuova compagine assessoriale con la relativa assegnazione delle deleghe.

La decisione è stata preceduta dalle dimissioni degli assessori Vincenzo Giacalone (protocollate e rese note ieri) e Alessandro Norrito (protocollate stamani).

Della precedente squadra assessoriale restano confermati gli assessori: Vito Billardello, Germana Abbagnato, Giacomo Mauro e Michele Reina mentre non fanno più parte della Giunta: Alessandro Norrito, Vincenzo Giacalone e Pietro D’Angelo.

Nuovi assessori sono: Vito Torrente, 63 anni, che vanta una lunga esperienza sia nelle vesti di consigliere comunale che di assessore nelle passate consiliature; Gianfranco Casale, 40 anni, medico veterinario, attuale consigliere comunale e capogruppo di “Partecipazione Politica” Valentina Grillo, 36 anni, avvocato, consigliere comunale e attuale capogruppo del gruppo misto.

Questa la composizione della nuova Giunta presieduta dal sindaco Salvatore Quinci con relative deleghe assegnate.

– Vito Billardello, 51 anni, dottore commercialista: vice sindaco e assessore al Welfare, Sport e Pubblica Istruzione.

– Germana Abbagnato, 53 anni, docente: Turismo, Eventi e Spettacoli, Cultura.

– Gianfranco Casale, 40 anni, medico veterinario: Politiche Giovanili, Partecipazione e Coesione Sociale, Benessere degli Animali.

– Valentina Grillo, 36 anni, avvocato: Affari Generali e Amministrativi, Affari Legali, Trasporti e Viabilità.



– Giacomo Mauro, 58 anni, docente: Bilancio, Patrimonio, Ambiente e Territorio, Tributi.



– Michele Reina, 52 anni, responsabile Caf: Servizi Demografici e Cimiteriali, Urbanistica, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Agricoltura, Attività Produttive, Servizi alle Imprese, Infrastrutture.



– Vito Torrente, 64 anni, imprenditore: Lavori Pubblici e Servizi alla Città.

Il sindaco Salvatore Quinci ha trattenuto per sé le deleghe al Personale, Pesca e Politiche Comunitarie.

La nuova Giunta municipale giurerà nelle mani del sindaco e del segretario generale domani, venerdì 16 settembre alle ore 11,45 al Palazzo di Città.

Nell’occasione il sindaco Salvatore Quinci incontrerà la stampa per illustrare le motivazioni delle decisioni assunte, che ha anticipato con questa dichiarazione: “Con la nomina dei nuovi assessori della mia giunta si consolida il perimetro delle forze di coalizione che sostengono l’amministrazione Quinci: una coalizione che rimane confermata nelle sue componenti le quali mantengono la stessa rappresentanza numerica in giunta. Esprimo con gratitudine un sincero ringraziamento agli assessori uscenti per il gran lavoro svolto, i tanti risultati ottenuti e i tanti progetti avviati, alcuni già visibili altri ancora in via di realizzazione. Accolgo con fiducia i nuovi assessori: l’avvocato Valentina Grillo persona corretta, professionista stimata che ho potuto apprezzare in questi anni per la determinazione e stile con cui si è contraddistinta; Vito Torrente, imprenditore di successo che ha generato valore economico per il nostro territorio e maturato esperienze significative come amministratore pubblico; il dottore Gianfranco Casale da sempre protagonista nel mondo del volontariato e animatore sociale della nostra città. Sono certo che daranno un concreto contributo per la realizzazione del nostro programma amministrativo. In questi anni cosi difficili per il nostro Paese e per la nostra Città, proseguiamo con inalterata determinazione nella sfida di costruire un futuro migliore per i nostri concittadini e per le giovani generazioni, consapevoli che non ci sottrarremo alle responsabilità cui siamo chiamati”.