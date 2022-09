Mazara ricorda il fallito attentato a Germanà, l’ex questore: “La Città nel cuore”

Un legame mai interrotto tra Rino Germanà e Mazara del Vallo. Stamani è stata scoperta una targa commemorativa nel trentennale del fallito attentato.

“In questi trent’anni mi è rimasto impresso e porto nel cuore il senso di solidarietà della comunità mazarese. Nei momenti dell’attentato erano in acqua due uomini e due donne che mi hanno dato sostegno. Loro rappresentano la comunità che nel momento del bisogno non ha esitato a sostenermi nonostante il pericolo imminente. Ringrazio Dio di essere vivo e ringrazio la comunità mazarese, i miei colleghi poliziotti anche per questo momento di affetto e di ricordo che tiene viva la memoria contro la criminalità mafiosa”, ha dichiarato lo stesso ex questore.

Rino Germanà

La manifestazione prosegue:

alle ore 18 (Chiostro Palazzo dei Carmelitani) dibattito/dialogo moderato dal giornalista Rino Giacalone con Germanà e i magistrati Russo e Corleo;