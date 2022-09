L’appello al voto dell’Ande: “Un dovere civico da esercitare con responsabilità e consapevolezza”

La sezione Ande di Marsala ha inviato agli organi di stampa una nota che riprende l’appello diffuso dalla presidente nazionale dell’Ande, Marisa Fagà. Si tratta di un invito alla partecipazione, rivolto ai cittadini chiamati alle urne il prossimo 25 settembre per le elezioni nazionali (e, in Sicilia, anche per le regionali).

***

L’ANDE, Associazione Donne Elettrici, Associazione politica ma apartitica lancia un appassionato appello alle elettrici e agli elettori perché, in questo momento così difficile per il nostro paese e per il mondo, esercitino il loro diritto di voto che è un diritto inviolabile, è un dovere civico, è una conquista delle democrazie libere e moderne.

Se ci troviamo in questa situazione socio economica, grande responsabilità l’hanno anche coloro che disertano le urne e lasciano il gioco nelle mani di chi oggi, si avvantaggia dell’astensionismo che ha raggiunto livelli preoccupanti.

Alle amministrative del 12 giugno u.s. ha votato circa il 55%, al referendum sulla giustizia ha partecipato solo il 20%, questi sono dati inquietanti.

Pertanto, dinnanzi alle molteplici sfide che il nostro PAESE deve affrontare, in considerazione del grave quadro d’instabilità politica e del contesto economico in rallentamento e d’inflazione elevata, l’ANDE auspica che le Elettrici ed gli Elettori Esprimano il diritto di VOTO con consapevolezza e responsabilità per: assicurare la nostra credibilità internazionale; difendere l’unità del paese; abbattere le diseguaglianze e le povertà; realizzare il meglio dell’agenda draghi con gli investimenti del pnrr; la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile; diffondere la transizione digitale; radicare la democrazia paritaria.