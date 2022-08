Violato il divieto di avvicinamento, arrestato un giovane trapanese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 24enne trapanese per le continue violazioni alla misura cautelare cui lo stesso si trovava ristretto.

Il giovane, conosciuto agli operanti che già in passato lo avevano deferito per lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere, era in atto sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto antistalking dal giugno scorso per atti persecutori nei confronti della vicina di casa che aveva denunciato continui atteggiamenti persecutori e minacciosi da parte dello stesso.

L’uomo, a seguito dell’allarme segnalato dal dispositivo elettronico, è stato sorpreso dai militari dell’Arma davanti l’abitazione della vittima in piena violazione delle prescrizioni imposte dal Giudice. Veniva arrestato e sottoposto a giudizio direttissimo.