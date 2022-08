Ferragosto 2022 in provincia di Trapani, notte tranquilla…

Notte di Ferragosto 2022 tranquilla in provincia di Trapani. Al momento non si hanno interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le famose “fugeggie” che evidentemente stanno somparendo dalla tradizione popolare.

Le ordinanze dei sindaci della provincia che miravano ad impedire di accendere falò in spiaggia hanno funzionato, a quanto sembra. Così come non si hanno particolari notizie di occupazione con tende da campeggio delle battigie. A Marsala invece tra prendendo piede una nuova tradizione: quella dei “botti di Capodanno”, sparati alla mezzanotte del 14 Agosto.

Allo scoccare del nuovo giorno ferragostano, i marsalesi , sia in centro che nelle borgate, hanno dato il via ad una serie di spari, che per quanto ne sappiamo non hanno prodotto alcun incidente.

Per “rispettare” l’ordinanza del divieto di accendere fuochi in spiaggia e quindi nel rispetto del buio, l’Amministrazione comunale di Marsala ha pensato bene di non intervenire nel centralissimo (e lunghissimo) Corso Calatafimi che è rimasto senza illuminazione, traverse comprese, per tutta la notte.