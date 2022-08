Covid in aumento il tasso di contagio alla data del 7 agosto. Diminuiscono i casi in Sicilia

Sono 26.662 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore tra sabato e domenica 7 agosto, secondo i dati del ministero della Salute.

Ieri i contagiati erano stati 35.004. Le vittime sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15,3% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 166.481 tamponi. Sono invece 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926, cioè 102 in meno rispetto a ieri.

Continuano a diminuire i nuovi positivi in Sicilia che scendono sotto i 2.000 (1.920), ma anche a causa di un minor numero di tamponi effettuati nel weekend. É quanto si legge nel bollettino nazionale di oggi, domenica 7 agosto 2022, diffuso dal Ministero della Salute.

Bene il dato ricoveri in ordinaria con 11 persone che lasciano i reparti, si rallenta in intensiva (+2). L’incidenza continua la sua discesa e passa dal 16,74 al 15,01%.