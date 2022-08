Marsala, è deceduto il consigliere comunale Andrea Marino

E’ deceduto nella notte tra il 5 e 6 agosto il consigliere comunale di Marsala, Andrea Marino, malato da tempo era ricoverato all’ospedale Sant’ Antonio Abate di Trapani.

Il tecnico aveva 49 anni (nato 05/07/1973) e dopo diverse consiliature a Petrosino dove era stato anche presidente del consiglio, era stato eletto a Sala delle Lapidi nel 2020 nella lista Marsala Città Punica – PSI con Ivan Gerardi e Leo Orlando.

Aveva in seguito aderito al movimento Via che sulla sua pagina FB pubblica: “”Andrea aveva sempre il sorriso sulle labbra, la battuta pronta e faceva in politica lunghe battaglie, difficili ed estenuanti, ma con determinazione portava avanti le sue idee. Ne abbiamo apprezzato la sua caparbietà e il suo senso di lealtà e di amicizia. Il Movimento Via esprime le più sentite condoglianze alla famiglia tutta, all’intera Assise di Marsala, che perde un valido collega”.

A Palazzo VII aprile gli succede, subentrando nel ruolo, il primo dei non eletti: l’ex consigliere Pino Carnese. “Andrea era un amico – ci ha detto Carnese -. Questo è il momento della tristezza e del ricordo. Per la politica ci sarà tempo”.