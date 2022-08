Marsala: in centro storico si scontrano monopattino e scooter, due feriti

Incidente in pieno centro storico a Marsala. Intorno alle 16.30, all’incrocio tra la centralissima via XI Maggio e la via D’Anna, si sono scontrati un monopattino elettrico e uno scooter Beverly.

Sul posto sono intervenuti sia i Vigili urbani che il 118: entrambi i conducenti dei mezzi si sono feriti in modo serio ma – come riscontrato dai medici – sono senza prognosi riservata.

Il Beverly proveniva dalla via D’Anna, mentre il monopattino dal Cassero.

La Polizia Municipale intervenuta a rilevare il sinistro, ha riscontrato che lo scooter era senza assicurazione; al monopattino invece, è stata riscontrata un’altra infrazione: non poteva percorrere la via Xi Maggio in quanto vietata a tutti i mezzi, anche bici e velocipedi elettrici, se non specificatamente autorizzati.

Verranno verbalizzate per le varie infrazioni: il monopattino transitava la via XI Maggio sia lo scooter che proveniva dalla via D’Anna senza assicurazione.