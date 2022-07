Diocesi Mazara: si parla di un dopo Mogavero. C’è già un primo nome

In queste ore c’è fermento nella Diocesi di Mazara del Vallo. E nelle prossime Domenico Mogavero potrebbe non esserne più il Vescovo. sono insistenti le voci di un possibile ‘cambio al vertice’ e quelle più insistenti arrivano dal ragusano, in quanto anche nella Diocesi di Noto c’è aria di novità perchè un collegamento tra le due Curie c’è eccome.

Don Angelo Giurdanella, modicano, attuale Vicario Generale della Diocesi di Noto, potrebbe essere il prossimo Vescovo di Mazara ma ancora non c’è un vero comunicato ufficiale da fonti pontifice, in quanto vige il segreto.

Don Angelo Giurdanella

Giurdanella andrebbe a sostituire Mogavero, il quale il 31 marzo scorso ha compiuto 75 anni, l’età in cui è possibile presentare le dimissioni dalla guida della Diocesi.

Nato a Modica il 24 febbraio del 1956, Giurdanella è stato ordinato sacerdote il 27 dicembre 1983 dal Vescovo Salvatore Nicolosi, è stato parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista e di S. Paolo Apostolo in Avola, Assistente di Azione Cattolica, membro del collegio dei consultori, nominato Vicario Episcopale per il Clero a settembre del 2009, Vicario Generale della diocesi di Noto con decorrenza dal 1 ottobre 2010.

Mogavero e Papa Francesco

Monsignor Domenico Mogavero, è arrivato a Mazara il 22 febbraio 2007, succedendo a La Piana. Originario di Castelbuono, nel settembre 1999 è stato nominato direttore dell’Ufficio nazionale della CEI per i problemi giuridici e nel maggio 2001 sottosegretario della stessa CEI, poi confermato nel maggio 2006 per un secondo quinquennio. Oltre alla pratica pastorale, è stato dal 1985 attivo presso i tribunali ecclesiastici ed in seguito presso l’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della CEI, di cui nel 1997 è divenuto direttore. Il 15 maggio 2001 è stato nominato sotto-segretario della CEI, succedendo a Giuseppe Betori. All’interno della Conferenza Episcopale Siciliana è vescovo delegato per le migrazioni. Nel mese di settembre 2010 è stato nominato membro della Commissione episcopale della CEI per le migrazioni. Dal 1º novembre 2015 tiene una rubrica domenicale su Il Fatto Quotidiano.