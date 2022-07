Turiste colte da un malore allo Zingaro, operazione di salvataggio dell’aeronautica

Nuovo intervento dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) di Trapani. Un elicottero è decollato per effettuare un soccorso di due ragazze presso la Riserva dello Zingaro.

Ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), un equipaggio dell’82° Centro Combat SAR di Trapani, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, è decollato alle 16 per Castellammare del Golfo, per imbarcare due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), dirigendosi poi verso la Riserva Naturale dello Zingaro per soccorrere due turiste colte da malore. Effettuati i recuperi a mezzo verricello, l’elicottero è poi atterrato all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani dove le due ragazze sono state affidate al personale sanitario del nosocomio siciliano per le cure del caso.

Dopo aver rilasciato i due operatori del CNSAS a Castellammare del Golfo, l’equipaggio ha fatto rientro alla base aerea di Birgi alle 17.35 riprendendo il servizio di prontezza S.A.R. Nazionale.