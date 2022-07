Marsala: chiudono alcune vie in zona Stadio per rifare la rete fognaria

Da oggi e fino al 31 agosto prossimo, verranno chiuse progressivamente alcune strade che insistono nella zona dello Stadio. Si tratta di via Caduti di Superga, via Degli Atleti e via dello Sport.

Le strade verranno chiuse dalle ore 7 alle 17 dal lunedì al venerdì per consentire il completamento dei lavori della rete fognaria.

In particolare la via Caduti di Superga, rimarrà chiusa compreso il tratto dell’intersezione con via Alcamo; via degli Atleti, nel tratto tra via dello Sport e via Marettino; via dello Sport resta chiusa per lavori anche nel tratto compreso con via dei Traguardi.

Ulteriori disagi per il transito delle vetture considerato che in questo momento l’area è interessata dai lavori di rifacimento dell’intera piazza.