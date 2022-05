Elezioni Petrosino: Marcella Pellegrino presenta lista e programma

Marcella Pellegrino, candidata sindaca per la città di Petrosino, domenica 15 maggio, alle ore 18, presso i locali del comitato elettorale sito in via Francesco De Vita 93, presenterà i candidati al consiglio comunale della lista “Libertà per Petrosino” in supporto alla sua candidatura.

Durante l’incontro la candidata sindaca presenterà il programma alla presenza del senatore Nino Papania, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella, l’assessore regionale all’Agricoltura, Toni Scilla.