Marsala, Leonarda Bonomo compie 100 anni

Marsala si conferma terra di nonne e nonni longevi.

Ultima, in ordine di tempo, a tagliare la soglia dei 100 anni è stata Leonarda Bonomo residente in contrada Misilla. La nuova centenaria è stata festeggiata da amici e parenti nella sua abitazione. Al taglio della torta, in rappresentanza dell’Amministrazione Grillo, ha preso parte l’Assessore allo Sport e alla pianificazione urbanistica, Giacomo Tumbarello. L’amministratore comunale, oltre a donare a nonna Leonarda una targa ricordo a nome della Città, si è complimentato con la centenaria per il prestigioso traguardo che la stessa ha raggiunto. Vedova da alcuni anni, nonna Leonarda ha quattro figli, Carmela, Caterina, Maria e Anna, 9 nipoti e altrettanti pronipoti. Nella sua vita ha sempre aiutato il marito e condiviso con lui anche parte dell’attività lavorativa prima a Marsala dove si dedicavano all’agricoltura e successivamente a Milano.