Manfredi Maggio del Circolo Velico Marsala 3° Under 16 a Messina

Conclusa in bellezza la 4ª tappa del Campionato siciliano per le classi ILCA 4 – 6 – 7 organizzata dal Circolo del Tennis e della Vela di Messina – Lega Navale Italiana sezione Messina e disputata lo scorso week end. Manfredi Maggio, del Circolo Velico Marsala, si è posizionato al 3° posto tra gli under 16 e al 7° posto nella classifica generale.

Il suo compagno di società, Angelo Ciaramidaro, è giunto 18°. Tre le prove disputate nella prima giornata di gara con vento sostenuto tra i 16 e i 18 nodi. Una soltanto invece la prova della seconda giornata con un vento oscillante fra i 7 e gli 8 nodi.

“I nostri giovani velisti si sono comportati bene in mare – commenta il tecnico Claudio Spanò –. Hanno dimostrato entrambi competenza e prontezza d’animo confermando che il loro percorso di crescita procede nella giusta direzione. Il risultato ottenuto da Maggio, in modo particolare, è frutto di un grande impegno e di un lavoro costante che gli rende onore”.

Ora i due velisti sono in partenza per Torbole (Trento), per partecipare all’Europa Cup. Tra i regatanti, nella flotta femminile, saranno presenti anche atlete candidate alle prossime Olimpiadi.