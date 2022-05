Unione Pace Libertà: convegno della Massoneria a Marsala

Si è tenuto al Complesso Monumentale di San Pietro a Marsala, un convegno dal titolo Unione Pace Libertà.

Con il patrocinio del comune di Marsala è stato organizzato dal Grande Oriente d’Italia e nello specifico dagli aderenti al rito simbolico.

Il convegno della Massoneria è stato introdotto dal noto giornalista e docente universitario Alessandro Cecchi Paone. “La mia presenza a questa riunine della massoneria di cui sono aderente è dovuta anche a “fatti personali” – ha detto il famoso personaggio televisivo – . Infatti due miei trisavoli hanno partecipato alla spedizione dei Mille che proprio qui a Marsala ha dato l’avvio all’Unità d’Italia”.

Presenti dirigenti locali regionali e nazionali, è stato ricordato come il rito simbolico ha concordato in un incontro avuto con l’Amministrazione di Marsala di contribuire a restaurare e completare il Monumento ai Mille che celebra lo sbarco di Garibaldi a Mrasala l’11 maggio 1860. Il “ceppo inferiore” si trova, in attesa di completamento, collocato al centro della piazza Piemonte Lombardo.

Sul tema, sviluppandone i diversi aspetti, sono intervenuti il filosofo Antonio Cecere e il docente di Storia Contemporanea dell’Università Statale di Milano Marco Cuzzi.

Presente alla riunione l’onorevole Eleonora Lo Curto capogruppo dell’Udc all’Ars.