Il centro storico di Mazara diventa il set… della Birra Messina. Da alcuni giorni la piazza della Cattedrale del SS Salvatore ospiterà la troupe della The Family srl per girare uno spot sulla nota birra siciliana. Mazara non è l’unica città che il birrificio ha scelto per promuovere il proprio marchio. Sono state già scelte come location Palermo e la Scala dei Turchi di Realmonte.