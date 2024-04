Il sindaco di Petrosino: “Ricordiamo e onoriamo il sacrificio dei partigiani”

Sulla ricorrenza e celebrazione del 25 aprile interviene con una nota il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi.

“Il 25 aprile, Festa della Liberazione, celebriamo la memoria di coloro che hanno lottato per la libertà dell’Italia dal giogo infame del nazifascismo. È un giorno per riflettere sul valore della democrazia e della resistenza contro ogni forma di oppressione e totalitarismo e ci consegna una ulteriore occasione per professare il nostro credo profondamente antifascista.

Lo scrittore Antonio Scurati nel suo ormai noto monologo, ci ricorda gli eventi tragici e le figure eroiche di quel periodo, ma anche i metodi brutali e melliflui dei fascisti sottolineando come il fascismo fosse “un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica omicida e stragista.” Quel periodo storico è certamente ormai lontano nel tempo, ma non la sua eredità. Per questo la lotta per la libertà e la giustizia è un impegno costante. Il 25 aprile non è solo una data storica, ma un simbolo vivente dell’impegno civile che continua nel presente e si proietta verso il futuro, poiché il compito di resistere al fascismo è un impegno che non si esaurisce mai.

Ricordiamo e onoriamo il sacrificio dei partigiani e di tutti coloro che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia, e riflettiamo su come possiamo, nel nostro piccolo, continuare a difendere i valori di libertà e giustizia per cui hanno combattuto.”