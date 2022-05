Mazara ospita Marina Di Guardo, presenta il libro “Dress Code Rosso Sangue”

Oggi, 8 maggio, alle ore 18, Marina Di Guardo presenterà a Mazara del Vallo il suo ultimo libro-thriller “Dress Code Rosso Sangue” edito da Mondadori.

La location scelta per la tappa inaugurale del book tour dell’apprezzata scrittrice piemontese di origini siciliane, nonché mamma di Chiara Ferragni, è il Collegio dei Gesuiti. Viste le previsioni meteo si è deciso di realizzare la presentazione all’interno della Sala La Bruna dello stesso Collegio dei Gesuiti anziché nell’atrio esterno.

Per Marina Di Guardo è un ritorno a Mazara del Vallo, avendovi già presentato nel 2019 “La Memoria dei Corpi” e nel 2021 “Nella buona e nella cattiva sorte”: due thriller di grande successo.

La presentazione di Dress Code Rosso Sangue è organizzata da Emanuela Lo Cascio per il Tuareg Eventi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione la location. Dialogheranno con l’autrice Francesco Mezzapelle (giornalista) ed Ettore Bruno (addetto stampa del Comune di Mazara del Vallo).

Letture a cura di Martina Calandra.

Ambientato nel jet set milanese il libro ha come protagonista Cecilia, giovane avvocato che sceglie di lasciare lo studio legale del padre per lavorare in uno showroom di un famoso stilista. L’assassinio dello stilista ed i susseguenti colpi di scena rendono il thriller avvincente ed adrenalinico.