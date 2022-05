Comunali Palermo, incontro giovani Gonzaga Campus con candidati sindaci

PALERMO (ITALPRESS) – Riuscirà Palermo ad essere sempre di più a misura dei giovani che la vivono ogni giorno? A sperarlo, fortemente, sono le ragazze e i ragazzi del Gonzaga Campus che, a tutti i candidati a sindaci, chiederanno risposte per azioni concrete sui temi più importanti e significativi che riguardano la città in vista delle prossime amministrative 12 giugno. L’evento è previsto martedì 10 maggio, dalle 10 alle 12.30, presso l’auditorium de Gonzaga. Hanno dato la loro conferma i candidati Roberto Lagalla, Franco Miceli, Fabrizio Ferrandelli, Rita Barbera, Francesca Donato e Ciro Lomonte.

Saranno, quindi, proprio i giovani i protagonisti e moderatori della mattina che animeranno il confronto elettorale con i futuri amministratori del capoluogo siciliano.

La voglia partecipativa alla vita pubblica attraverso la cittadinanza attiva degli studenti e delle studentesse è, infatti, molto forte ed emergerà proprio dalle loro domande sugli argomenti più vari che stanno a cuore a tutti i palermitani.

L’incontro darà, inoltre, il via, successivamente, ad una serie di piccole interviste ai singoli candidati che verranno inserite nel portale della scuola www.gonzagacampus.it

“E’ bello e sono davvero molto contento che i ragazzi abbiamo preso l’iniziativa – ha detto padre Vitangelo Denora direttore generale del Gonzaga Campus – di convocare tutti i candidati a sindaci della città. Dico questo perchè, spesso si parla di una loro disaffezione alla politica che fa preoccupare noi educatori.

Questo incontro, invece, vuole lanciare una sfida per dire che proprio i più giovani possono prendersi una cura nuova della città e del bene comune. Ricordiamoci che, i giovani hanno sempre tante risorse e hanno tanti stimoli da trasmetterci di cui possiamo, anche in questo caso, fare tesoro”.

(ITALPRESS).

– foto credit Ufficio stampa Gonzaga Campus –