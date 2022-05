Ucraina, Metsola “Continueremo con le sanzioni e gli aiuti”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre dipendenze dal Cremlino. Perchè metteremo fine alle importazioni di petrolio e perchè dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dalla Russia. Continueremo con le sanzioni e gli aiuti all’Ucraina. Perchè vogliamo e dobbiamo ricostruire l’Ucraina. Perchè ci preoccuperemo e accoglieremo tutti coloro che fuggono dalle bombe, dai missili e dalle atrocità di Putin. Ecco perchè l’Ucraina vincerà. Questo è il motivo per cui l’Europa sarà pronta per la prossima generazione”. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo al convegno ‘The State of Union’ in svolgimento a Firenze.

“Il grave errore di Putin è stato assumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la nostra difesa dei diritti fondamentali, un segno di debolezza. Si è sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza. Sono le basi dei prossimi passi. Sono la nostra legittimità e sono la nostra bussola. Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato i nostri passi verso una maggiore sicurezza e la costruzione di una nuova unione di sicurezza e difesa”, ha aggiunto.

