Colors For Peace e Robert F. Kennedy Human Rights Italia per l’Ucraina

GENOVA (ITALPRESS) – Dall’inizio del conflitto Colors for Peace e Robert F. Kennedy Human Rights Italia, insieme a tante organizzazioni italiane e ucraine loro partners, hanno attivato canali umanitari per portare aiuti in Ucraina alle famiglie vittime della guerra. Insieme a cibo e beni di prima necessità hanno portato disegni dei bambini italiani e messaggi di pace e di vicinanza del popolo italiano a quello ucraino per non farlo sentire solo in un momento cosi difficile della loro storia. La pace è il messaggio che le due organizzazioni vogliono promuovere, con il supporto del Genoa CFC e dello sponsor MG.K Vis, nel pre-gara della partita di Seria A Genoa-Juventus allo stadio Ferraris, con la voce della cantante Valentina Parisse che porterà le parole di Michael Jackson “Heal the World”, canzone iconica nella difesa dei diritti umani. “In queste settimane ci stiamo rendendo conto di quanto sia preziosa la pace, condizione che davamo per scontata e che invece si è rivelata molto fragile. Siamo felici che Valentina Parisse abbia aderito e che porti un messaggio che insieme a tanti altri nel mondo ci auguriamo arrivi a chi questa guerra la può fermare. Un sentito ringraziamento al Genoa e a Pool Pharma per questa opportunità”, queste le parole di Stefano Lucchini, Presidente di RFK Human Rights Italia. “La guerra è l’esperienza più traumatica che un bambino possa patire, come donne e uomini che hanno la fortuna di vivere in pace, abbiamo il dovere di portare un minuscolo segno di speranza a queste innocenti creature attraverso il disegno, la musica e ogni forma di espressione artistica”, cosi Antonio Giannelli, presidente di Colors for Peace. L’intervento della cantante Valentina Parisse non sarà solo un gesto simbolico ma si concretizzerà con l’invio di aiuti umanitari attraverso il corridoio di Colors for Peace e RFK Human Rights Italia. A tale scopo le maglie originali utilizzate dal Genoa saranno poi messe all’asta su CharityStars e i proventi devoluti all’acquisto dei beni di prima necessità per l’invio di quello che sarà il ventesimo tir delle due organizzazioni dall’inizio della crisi ucraina.

