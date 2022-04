Marsala: lunedì 2 maggio un evento dedicato al tonno

In occasione della Giornata Mondiale del Tonno, che si celebra il prossimo 2 maggio, Marsala ospiterà lunedì prossimo la presentazione del progetto “I Giorni del Tonno”. L’iniziativa si svolgerà nel Complesso Monumentale di San Pietro, organizzato dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Pesca Mediterranea e dalla Accademia del Tonno rosso in Sicilia, e con il Patrocinio dei Comuni di Marsala e Favignana.

L’evento, alla sua prima edizione, avrà inizio alle ore 17, nella Sala Convegni, con il seminario “Gli Stati Generali del Tonno e delle Tonnare” in cui verranno trattate le potenzialità produttive e turistiche del Tonno e delle Tonnare Siciliane.

Tra gli interventi in programma, dopo i saluti istituzionali di Massimo Grillo – Sindaco di Marsala, Francesco Forgione – Sindaco di Favignana e Alberto Pulizzi – Dirigente Generale Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, vi saranno quelli di Filippo Amodeo (Accademia del Tonno Rosso in Sicilia), Dino Catagnano (Dirigente Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea), Ferdinando Maurici (Regione Siciliana Sovrintendente del Mare), Nino Salerno (Confindustria Sicilia), Maurizio Scaglione ( Presidente Accademia del Tonno Rosso in Sicilia) e di Giorgio Scichilone (Università degli studi di Palermo- Presidente Polo Universitario di Trapani).

La conclusione dei lavori, moderati da Ludovico Gippetto,. sarà affidata dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Toni Scilla. A tutti i partecipanti presenti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Dopo la fase convegnistica, nello spazio antistante la Sala “Passaggi e Tendenze” verrà offerta una degustazione dedicata a “Sua Maestà Il Tonno” preparata dagli allievi e dalle docenze dell’Istituto Alberghiero Damiani di Marsala, diretto dal preside Domenico Pocorobba, che prepareranno un menù speciale a base di Tonno rosso di Sicilia gentilmente offerto dalle Aziende San Pantaleo (Euroittica Lilybetana) e La Marinara (PA.PE.MA.R. SRL). Gli assaggini di tonno verranno offerti in abbinamento ai vini tipici marsalesi offerti dalle aziende associate alla “Strada del Vino di Marsala”, presieduta da Salvatore Lombardo.

Alle ore 21, uno spettacolo di cabaret dell’attore Ernesto Maria Ponte, accompagnato dalla chitarra di Tony Greco, concluderà questa prima giornata celebrativa.

L’accademia del Tonno Rosso in Sicilia fa parte del finanziamento PO FEAMP 2014-2020 – Misura 1.29 “Promozione capitale umano, creazione posti lavoro e dialogo sociale”.