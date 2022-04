La direzione provinciale del Pd chiede a Venuti e Giacalone di candidarsi alle regionali

Si è riunita la direzione provinciale del Partito Democratico per discutere delle prossime elezioni amministrative, che vedranno il Partito impegnato a sostegno delle candidature di Daniela Toscano e Roberto Angileri, rispettivamente ad Erice e Petrosino.

La direzione provinciale ha anche preso atto delle dimissioni dalla carica di assessore comunale di Dario Safina, che nelle scorse settimane aveva già anticipato la sua disponibilità alla candidatura alle elezioni regionali.

Nel corso del dibattito è emersa da parte dei membri della direzione la richiesta al segretario provinciale Domenico Venuti ed a Gaspare Giacalone di dare la propria disponibilità alla candidatura alle elezioni regionali, in aggiunta a quelle di Safina e di Paolo Petralia.

“È chiaro – aggiunge il segretario provinciale – che tutte le dirigenti e i dirigenti devono essere sempre pronti a candidarsi e, con questo senso di responsabilità, ho dato la mia disponibilità. Stiamo lavorando per mettere in campo una lista molto competitiva ed è in questa direzione che sono da inquadrare le disponibilità acquisite e quelle che arriveranno nelle prossime settimane”.

“La campagna per le amministrative è fondamentale – dichiara la presidente Valentina Villabuona – e rappresenta l’inizio di una tornata elettorale lunga e che ci vede tutte e tutti impegnati. In questo quadro, la discussione seria e matura in direzione e le disponibilità arrivate e che arriveranno rappresentano un buon segnale per la nostra comunità”.

Per quanto riguarda il congresso straordinario che si dovrebbe svolgere a Marsala per la designazione della nuova segreteria, la data verrà concordata con i vertici regionali del partito.