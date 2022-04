Dati Covid 30 aprile nel trapanese: in calo i positivi, due ricoveri in più e un nuovo decesso

Nuova flessione degli attuali positivi in provincia di Trapani, che passano – in 24 ore – da 5857 a 5748. Lieve incremento dei ricoveri, che complessivamente sono 83, di cui 10 in terapia semi intensiva, 60 in degenza ordinaria e 13 in Rsa/Covid Hotel. Nessun paziente si registra, invece, in terapia intensiva.

Aumenta anche il numero dei decessi dall’inizio della pandemia (644) e dei guariti (92623).

Gli attuali positivi sono così suddivisi nei 25 Comuni della provincia: Alcamo 598, Buseto Palizzolo 46, Calatafimi Segesta 104, Campobello di Mazara 134, Castellammare del Golfo 200, Castelvetrano 265, Custonaci 137, Erice 409, Favignana 106, Gibellina 32, Marsala 1106, Mazara del Vallo 459, Misiliscemi 5, Paceco 190, Pantelleria 140, Partanna 158, Petrosino 68, Poggioreale 0, Salaparuta 13, Salemi 132, San Vito Lo Capo 50, Santa Ninfa 28, Trapani 1075, Valderice 245, Vita 48.