Pnrr, Brunetta “Va rispettato per evitare di perdere credibilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro futuro è l’Europa, senza se e senza ma. Bisogna rispettare l’Europa, il Pnrr si rispetta nei contenuti, nei termini e nelle scadenze, l’Italia non può più essere l’Italietta che cerca pretesti per non rispettare i patti, il Pnrr è un contratto e va rispettato. Non si dica di riscrivere o di rinviare il Pnrr, si rispetta perchè ci dà la credibilità e la reputazione che sono due asset invisibili ma che hanno una potenza e governance fondamentale”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, al Forum Confcommercio-Ambrosetti. “Draghi e il suo governo interpretano tutto questo”, ha aggiunto.

